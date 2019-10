Esslingen Es könnte zu einer weiteren Adresse der Gastlichkeit in Esslingen werden. Ein Hotel der Marke „the niu“ wurde fertiggestellt und an den Betreiber Novum Hospitality übergeben. Es soll im Oktober unter dem Namen „the niu Timber“ eröffnen. Das teilen die Merkur Development Holding GmbH aus Rüsselsheim und die Avonia Real Estate GmbH aus Leinfelden-Echterdingen als am Bau Beteiligte im Pressetext mit.

Auf dem rund 4 000 Quadratmeter großen „Weber-Areal“ in der Otto-Bayer-Straße 8 ist in den letzten 18 Monaten der Neubau mit 227 Doppelzimmern und 60 Auto-Stellplätzen entstanden. Die etwa 7 500 Quadratmeter Bruttogrundfläche verteilen sich auf