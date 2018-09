EsslingenBezahlbarer Wohnraum ist in Esslingen knapp. Auf der Flandernhöhe will die Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) nun ein Zeichen setzen: In einem ersten Bauabschnitt entstehen entlang der Straße Am schönen Rain in Holz-Hybrid-Bauweise fünf Gebäude mit 30 Zwei- und Dreizimmerwohnungen. Gestern wurde Richtfest gefeiert, und EWB-Geschäftsführer Hagen Schröter blickt bereits voraus: Nebenan sollen auf einer unbebauten Fläche von 2019 an weitere 120 Wohnungen entstehen. OB Jürgen Zieger lobt „die gelungene soziale Mischung“, die man dort erreichen werde. Und er freut sich über eine Multifunktionsfläche und ein Wohncafé, die inmitten des Objekts