EsslingenDie schönste Kurznachricht hat Ellen Strauß-Wallisch vor dem Jubiläumskonzert von einem Chormitglied bekommen. Darin stand, dass Träume wahr werden können, wenn man nach den Sternen greift. Gemeint war das gemeinsame Konzert unter dem Titel „Soulicious“ mit den beiden Gesangstars Cassandra Steen und David B. Whitley anlässlich des 20-jährigen Bestehen der Rhythmicals im restlos ausverkauften Neckarforum in Esslingen.

Seit 20 Jahren tritt der Hauptchor des Gesangverein Neckarlust Esslingen mit Liedern aus den Bereichen Rock, Pop und Soul sehr erfolgreich auf, seit 2002 unter der temperamentvollen und souveränen Leitung von Ellen Strauß-Wallisch, die an diesem Abend die Gesamtleitung hatte. Aber auch Profis können aufgeregt sein. Schließlich singt der Esslinger Chor nicht jeden Tag mit so stimmgewaltigen Stars der Branche. Dass da kurz nach den (ansonsten wohlsortierten) Noten gesucht werden muss, macht das Ganze auf charmante Weise menschlich, getreu dem Motto: „Gemeinsam, Emotionen, Erleben“. Zudem hatten die Sänger und Sängerinnen zwei Sympathieträger mit Powerstimmen an ihrer Seite, die den Abend zu einem besonderen Erlebnis für Zuhörer und Sänger gleichermaßen werden ließen. Einige Gäste waren dafür weit angereist, manche legten sogar mehr als 500 Kilometer zurück.

Zum Auftakt gab’s einen Knalleffekt. Goldflitter schoss zum 60-er Jahre Pop-Hit „Higher and Higher” ins Publikum und die ganz in edlem Schwarz gekleideten Sängerinnen und Sänger brachten den Song unter dem mitreißenden Dirigat der Chorleiterin, ihrem Namen entsprechend, sehr rhythmisch mit einem bluesigen Touch zu Gehör. Cassandra Steen und David B. Whitley, die beide im Kreis Esslingen leben, wechselten sich mit Solonummern ab. Sie glänzten aber auch im Duett, etwa mit der herzerwärmenden Carol-King-Nummer, „You‘ve got a friend“. Unaufgeregt, freundlich und sehr zugewandt brachten die beiden Profis einige Titel zusammen mit den Rhythmicals zu Gehör. „Was für ein wunderschöner Chor hinter mir“, freute sich Steen, die im schlichten Schlauchkleid die Titelmelodie „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film gemeinsam mit dem Chor intonierte und dabei den Sängern und Sängerinnen genügend stimmlichen Raum ließ. Auch der Jugendchor hatte das Vergnügen mit der erfolgreichen Solokünstlerin das Stück „Stadt“ aus ihrem Studioalbum „Darum leben wir“ als Paroli gegen eine kalte und egoistische Gesellschaft darzubieten. Zur Belohnung für den ambitionierten Nachwuchs überreichte Sven Theurer von der Sparda-Bank einen Jubiläumscheck über 4500 Euro für die Jugendarbeit des Chors.

Nach der Gala folgte die Party auf der Bühne. Die Chormitglieder erschienen in legerer Kleidung, die Songs deckten sämtliche Musikstile von Rock und Pop über Soul bis Rhythm and Blues ab. Die Rhythmicals hotteten und wippten, dass es eine Wonne war zuzusehen.

Selbst backstage werde mitgeswingt, versicherte Cassandra Steen mit ihrem charmanten Lächeln, bei dem die Sonne wohl selbst nachts aufgeht, wenn sie es anknipst. Ellen Strauß-Wallisch forderte in ihrer dynamischen Art auch das Publikum auf, beherzt aus der Reihe zu tanzen, zu klatschen und mit der Handytaschenlampe einen Sternenhimmel zu zaubern, denn dort waren die kleinen Wunder des Abends. Obwohl die Anlage zeitweise übersteuerte, ließ sich das begeisterte Publikum im Hörgenuss nicht beeinträchtigen. Zum musikalischen Vergnügen leisteten die vier Musiker einen wesentlichen Beitrag. Gregor Wohak (Piano), Christoph Raff (Schlagzeug), Magnus Mehl (Saxophon) und Marco Zeidler am Bass begleiteten sowohl die Solisten als auch die Chöre sehr einfühlsam.

David B. Whitley, der einstige The Voice of Germany-Teilnehmer, brachte schließlich mit einer emotionalen Interpretation des Stevie-Wonder-Hits „Superstition“ den Saal zum Brodeln. Am Ende durfte das Publikum in den 50 Jahre alten Gospelsong „O Happy Day“ einstimmen. Schöner hätte man diesen bewegenden Abend nicht ausklingen lassen können.