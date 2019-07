Esslingen Sommerzeit – Reisezeit. Doch damit die schönste Zeit des Jahres nicht zur unschönsten wird, müssen im Vorfeld und während des Urlaubs einige Dinge beachtet werden. Rainer Wagner, geschäftsführender Leiter des ADAC Esslingen, gibt coole Tipps für heiße Ferientage.

Unbeliebt, aber unverzichtbar ist die Vignette?

Ja, das stimmt. Für fast alle Länder Europas gibt es inzwischen eine Vignettenpflicht. In Spanien, Italien oder Frankreich wird eine straßenbezogene Maut erhoben, da wird die Vignette nicht gebraucht. Aber in Österreich, der Schweiz, der Tschechischen Republik oder in Slowenien ist sie ein absolutes Muss. Wie