Busse am Zentralen Omnibusbahnhof in Esslingen. Foto: Archivfoto:Bulgrin

Calw/Esslingen (red)Nach Medieninformationen hat die Rexer-Gruppe aus Calw, die auch in Esslingen einige Busverbindungen betreut und in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung gesorgt hat, Insolvenz angemeldet. Der Busverkehr laufe uneingeschränkt weiter, die Beförderung aller Fahrgäste der Rexer-Gruppe sei sichergestellt. Auch die Gehälter der Mitarbeiter seien vorerst gesichert. Ein Insolvenzverwalter hat die Arbeit aufgenommen. Mehr in Kürze.

Die Firma Rexer

Die Rexer-Unternehmensgruppe betreibt mit fünf Gesellschaften einen Großteil des öffentlichen Nahverkehrs in den Landkreisen Calw, Esslingen und Heilbronn in Baden-Württemberg. Die Gruppe betreibt rund 140 Busse und beschäftigt etwa 360 Mitarbeiter.