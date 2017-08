Wenn in einzelnen Rettungswachen des DRK im Landkreis derzeit die Rettungsassistenten in den Bereitschaftsräumen oder auch den Rettungswagen auf den Bildschirmen kleiner Tablets herumtippen, dann sollte man weder an Müßiggang noch an Zockerei denken. Vielmehr trainieren die Mitarbeiter den Umgang mit einem neuen Dokumentationssystem, mit dessen Hilfe künftig die gesamte Kette der Versorgung eines Notfallpatienten vom Notruf über die Hilfen vor Ort und den Transport bis zur Übergabe an die Klinik elektronisch erfasst wird.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth,