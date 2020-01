EsslingenEs erforderte einen beherzten Sprung ins kalte Wasser, als die gelernte Erzieherin und studierte Sozialarbeiterin Renate Rösch 1993 bei der Sozialstation Esslingen anfing. „Kaum war ich da, wurde meine Vorgängerin krank und konnte mich nicht einarbeiten“, erinnert sich Rösch. Lore Hirrlinger, die damalige Vorsitzende des Vereins, wurde ihr zur Mentorin. Dass die Sozialstation noch relativ klein war, habe ihr den Einstieg erleichtert, sagt Rösch im Rückblick. Neben Mitarbeitern in der Verwaltung und den Einsatzleitungen beschäftigte die Sozialstation sechs Gemeindeschwestern, die in Berkheim und Zell in die Häuser gingen. Dazu sechs