Rekord beim Esslinger Entenrennen

Round Table Club übergibt die bei der Aktion gesammelten Spenden an wohltätige Institutionen

So viele Enten wie nie zuvor sind beim diesjährigen Esslinger Frühlingen im Wehrneckarkanal ins Rennen gegangen. Der Round Table Club hat nun die so gesammelten Spenen an drei Einrichtungen übergeben.