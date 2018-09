EsslingenWährend der Sommerzeit genießt das Esslinger Publikum Jazz gerne unter freiem Himmel. Doch wenn die ersten Blätter welk werden, geht die Konzertsaison am Dulkhäusle zu Ende und die Webergasse 22 rückt wieder in den Blickpunkt. Schon in den 50er-Jahren galt der Jazzkeller als gute Adresse für anspruchsvollen Jazz. Heute sorgt eine Veranstaltergemeinschaft dafür, dass einmal im Monat dort gejazzt wird. Weil das alte Gemäuer in der Szene einen guten Ruf genießt, gelingt es den Programm-Machern Barbara Antonin, Claudia Leutner, Eckhart Fischer und Jochen Volle immer wieder, hochkarätige Gäste zu holen. Das musikalische Spektrum ist breit gefächert,