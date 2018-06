EsslingenB

eim Voltigieren werden turnerische und akrobatische Übungen auf dem Rücken eines Pferdes absolviert, das an einer langen Leine im Kreis geführt wird. In ihren „Volti“-Stunden lernen beim Reit- und Fahrverein Esslingen schon Kinder ab sieben Jahren mit ganz viel Spaß, und für viele bedeutet das Voltigieren der Einstieg in den Pferdesport. Zusätzlich zu den beiden Kindergruppen bietet der Verein auf seiner Reitanlage an der Römerstraße auch eine Gruppe für Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene, die schon turnerische Vorbildung oder ein bisschen Erfahrung im Voltigieren haben.

Das klassische Reiten kann man im Esslinger