Kreis Esslingen Eine starke Saison 2018 kündigt sich in Reisebüros im Landkreis Esslingen an. Spanien und Griechenland liegen nach dem buchungsstarken Januar wie im vergangenen Jahr vorn. Auch die Türkei und Ägypten haben wieder zugelegt. Da hatte die unsichere politische Lage zu drastischen Einbrüchen geführt. Im bundesweiten Trend rechnet Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, wieder mit einem Plus.

„Die Leute wollen weg“, sagt Monika Westerhof vom RuiterReiseCenter in Ostfildern. Nach wie vor seien vor allem Spanien und Griechenland begehrt. Dagegen meiden viele ihrer Kunden die nordafrikanischen Staaten und die Türkei. Achim