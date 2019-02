Esslingen Was haben die Kartuschen an den Türpfosten zu bedeuten? Warum hängt mitten im Betsaal ein Vorhang? Und wie sicher fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens in Esslingen? Die 30 Frauen und Männer, die zur ersten öffentlichen Führung in die Synagoge im Heppächer kamen, hatten viele Fragen mitgebracht. Gruppen heißt die jüdische Gemeinde zwar immer wieder willkommen. Für Einzelpersonen gab es bisher jedoch keine Führungen. Dass die Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs (IRGW) mit diesem Angebot anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Esslinger Synagoge den Nerv getroffen hat, zeigte sich am Donnerstagabend. „Wir sind