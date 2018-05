EsslingenUm Kosten zu sparen, haben viele Kommunen in den vergangenen Jahren Dienstleistungen privatisiert – darunter auch in der Gebäudereinigung. Esslingen ist diesem Trend gefolgt und hat zumindest einen Teil der Reinigung städtischer Gebäude in private Hände gegeben. Die Linke-Stadträte Martin Auerbach und Tobias Hardt fordern nun, diese Entscheidung zurückzunehmen. Während der Haushaltsberatungen haben sie beantragt, „dass die Stadt ihre Gebäude durch städtische Beschäftigte reinigt und für diese Aufgabe entsprechend eigene Reinigungskräfte einstellt. Damit einhergehend sollen perspektivisch Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger ausgebildet