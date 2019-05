EsslingenDie Lehrer haben am Dienstagmorgen so früh angefangen wie noch nie. Der Abiturjahrgang 2019 konnte dafür eine Stunde länger schlafen als seine Vorgängergenerationen – so er denn in der Nacht vor dem Prüfungsauftakt um 9 Uhr überhaupt ein Augen zubekommen hat. Abi-Koordinator Kristian Günzler ist jedenfalls schon um 5.25 Uhr im Esslinger Georgii-Gymnasium eingetroffen, sein Chef, Schulleiter Joachim Scheffzek, nur wenig später. Auch die Mail aus dem Regierungspräsidium mit dem Passwort für die Aufgaben fürs Deutschabitur ist schon vor 6 Uhr morgens über eine gesicherte Verbindung eingelaufen.

Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder