EsslingenDas Kielmeyerhaus am Esslinger Marktplatz zählt zu den attraktivsten Adressen der Stadt – und es soll künftig auch gastronomische Akzente setzen. Die Familie Kielmeyer, die das malerische Fachwerkgebäude aus dem 16. Jahrhundert seit vielen Generationen besitzt, eröffnet dort am Sonntag ihr neues Restaurant. „Kielmeyers 1582“ soll es heißen, und es verspricht „regionale Crossover-Küche – traditionsbewusst, familiär und authentisch“. Lange haben die Gastronomen am Konzept gefeilt. Noch aufwendiger war es, das historische Gebäude so umzugestalten, dass sich die Anforderungen an Gastlichkeit, Funktionalität, Atmosphäre, Denkmal- und Brandschutz so