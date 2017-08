Petrus hat es nicht gut gemeint mit den Zwiebelfestwirten, denn es regnete zweitweise in Strömen und es war empfindlich kühl. Obwohl beim Trachtentag im Laubendorf auf dem Marktplatz ein kostenloses Glas Sekt für die Damen und ein Bier für die Herren winkten, wenn sie entweder in Rock mit Mieder und Schürze oder in Krachledernen erscheinen, konnte man im Gegensatz zu den Jahren davor die Gäste an einer Hand abzählen.

