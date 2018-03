EsslingenSie selbst ist die beste Werbung für ihren Laden, den sie nach 30 Jahren Selbstständigkeit an diesem Samstag das allerletzte Mal öffnet. Wer Annelore „Anna“ Förster, sieht, käme nie auf den Gedanken, dass die Chefin des Reformhauses in der Pliensaustraße 2 am 10. März ihren 67. Geburtstag feiert. „Ich habe sicher gute Gene. Aber mein Aussehen hat auch damit zu tun, wie ich seit Jahrzehnten lebe.“ Dass man in einem Reformhaus nicht mit dicken Wollsocken herumlaufen muss, dass Naturkosmetik ebenso hilfreich wie dekorativ sein kann, dass man ihren Laden präventiv nutzen und nicht erst bei den ersten Zipperlein ansteuern sollte – dafür hat sie sich