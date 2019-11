Esslingen„Journalismus zeigt Gesicht“ heißt die Kampagne, an der sich mehr als 50 Tageszeitungen in der Region beteiligen. Gemeinsam bekennen sie Farbe für Qualitätsjournalismus – und das buchstäblich. Blau war am Mittwoch nicht nur die Titelseite der EZ, sondern auch die anderen beteiligten Zeitungen hatten diese Aufmachung. Wir haben bei aufmerksamen Lesern der Eßlinger Zeitung, prominenten und weniger bekannten, nachgefragt, was sie von der Aktion halten.

Christof Wolfmaier, neuer Rektor der Hochschule Esslingen: „Die Kampagne ist ganz hervorragend und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Unsere