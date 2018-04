Bunter Start in die gemeinsame Zukunft: Geht es nach der Verwaltung, bekommt die fusionierte Gemeinschaftsschule Innenstadt (oben) jetzt auch noch den Zuschlag für eine gymnasiale Oberstufe. Am Standort der Adalbert-Stifter-Schule (unten) sowie in den Lerchenäckern sollen zwei neue Realschulen entstehen. Foto: Bulgrin