EsslingenDie Stadt sucht händeringend Erzieherinnen, Ingenieure und Architekten, aber auch Handwerker und IT-Experten: Der Fachkräftemangel in der Stadtverwaltung zieht sich durch fast alle Bereiche. Rund 130 Stellen im Rathaus sind unbesetzt. Die Personalnot hat Folgen: Kitagruppen können nicht eröffnet werden, Bebauungsplan-Verfahren ziehen sich in die Länge, Projekte bleiben liegen und beim Radverkehr kommt man nicht voran. Im Rathaus will man sich nun verstärkt um neue Mitarbeiter bemühen – doch Esslingen ist nicht die einzige Kommune, die Personal sucht.

In der Stadtverwaltung macht man sich viele Gedanken, wie man neue Mitarbeiter gewinnen