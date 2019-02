EsslingenNeues Auto für den Rallyestall der Hochschule Esslingen: Durch den Erwerb eines 3er BMW e36 aus dem Jahr 1996 haben die Studenten ihren Fuhrpark für die Europa-Orient-Rallye, bei der die Teams verschiedene soziale Projekte unterstützen, nun komplett. Zu verdanken hat der Hochschul-Rallyestall dies dem Autohaus Entenmann. Das überließ den Studenten nicht nur das 150 PS starke Gefährt, sondern brachte es in einer Gemeinschaftsaktion wieder auf Vordermann. „Zusammen mit einem KFZ-Meister des Autohauses haben wir an einem Samstag in dessen Werkstatt an dem Auto gebastelt“, berichtet Johannes Kück, der an der Hochschule Esslingen Fahrzeugtechnik