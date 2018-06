(red) - Nicht der Wissenschaftler Peter Berthold, sondern der Esslinger Nabu-Vorsitzende Ralf Hilzinger hält den Vortrag zum Thema Vogelschutz - „Rote Liste Esslingen“ - am 17. November, 20 Uhr, an der VHS Esslingen. Auf der Seite „Land - Leben - Lust“ in der Montagausgabe wurde das leider verwechselt.

