EsslingenBeide Projekte sind noch am Werden. Aber schon in den Geburtswehen liegen der geplante Radschnellweg von Reichenbach nach Stuttgart und der Esslinger Neckaruferpark auf Kollisionskurs. „ Ja, wir sind für den Radschnellweg“, betont Barbara Frey, Vorsitzende des Bürgerausschusses Innenstadt. „Aber wir sind nicht für die Variante durch den äußerst schmalen Neckaruferpark.“ Für die Radaktivisten wiederum ist eine kreuzungsfreie Verkehrsführung am Neckar entlang die Grundlage dafür, noch mehr Berufspendler zum Umsteigen von vier auf zwei Räder zu bewegen.

Man sei „wie vom Donner gerührt gewesen“, als der Ausschuss für Technik und Umwelt am 13.