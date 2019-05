EsslingenSilvia Böhler tritt in die Pedale – Sekunden später braust sie davon, vorbei an den vielen Autos, die überall die Straße verstopfen. Seit zwei Jahren fährt sie regelmäßig Rad. Einige Dinge stören sie in der Neckarstadt jedoch mächtig, deshalb ist sie heute zur Kandidaten-Radtour der Esslinger Gemeinderäte gekommen, organisiert vom Bündnis Esslingen aufs Rad. 14 Lokalpolitiker aus allen politischen Himmelsrichtungen schwangen sich aufs Fahrrad. Vom Bahnhofsplatz in der Innenstadt ging es vorbei am Hochschul-Campus zur Katharinenschule. Während anfangs die Sonne Bürgerinnen und Kandidaten zum Blinzeln zwang, änderte ein Wetterumschwung die