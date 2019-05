Esslingen (red) Gleich zwei Veranstaltungen locken die RadfahrerInnen am kommenden Wochenende in die Esslinger Innenstadt: Der Lastenrad-Aktionstag am Samstag und die Radsternfahrt Baden-Württemberg am Sonntag.

Infos rund um´s (Lasten-)Rad

Auf dem Platz vor dem Neuen Rathaus können sich Besucherinnen und Besucher am Samstag den 18. Mai von 9 bis 13 Uhr über aktuelle Pedelecs, E-Bikes und Lastenräder informieren und diese auch ausprobieren. Bei einem kostenlosen RadCHECK der Initiative RadKULTUR können Sie Ihr eigenes Rad auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Dabei steht die Sicherheit im