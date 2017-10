Anzeige

Der September als Brücke vom Sommer in den Herbst hat seine Aufgabe diesmal ganz besonders ernst genommen. Die Meteorologen vom Stuttgarter Schnarrenberg, die auch das Wetter in Esslingen und der Region im Blick haben, stellen dem zurückliegenden Monat ein wenig schmeichelhaftes Zeugnis aus: Der September 2017 war lange wechselhaft, teilweise windig, später beständig und insgesamt etwas zu kühl. Da war also für jeden etwas dabei, lediglich die Sonnenanbeter kamen nicht ganz so auf ihre Kosten, wie es sich normalerweise in einem September gehört. Mit 142,3 Sonnenstunden lag er um fast 15 Prozent unter