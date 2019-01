EsslingenEs hat den Anschein, als ob jene Wirte, die in diesem und im nächsten Jahr ein Esslinger Sommerfest auf die Beine stellen wollen, noch einmal die Kurve gekriegt haben. Nur wenige Tage liegen zwischen einem denkwürdigen Frühstück in Kielmeyers Besen und der gestern verbreiteten Nachricht, wonach sich nun eine Gemeinschaft zusammengefunden hat, die jenseits von persönlichen Eitelkeiten und Misstrauen für das gemeinsame Ziel arbeiten will: für einen „Esslinger Sommer“, in dem die Leichtigkeit des Seins wieder in den Vordergrund tritt.

Dass Thomas Kielmeyer als Auslöser öffentlich ausgetragener Unstimmigkeiten mit ins Boot geholt worden ist,