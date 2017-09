Anzeige

Esslingen / Zwiefalten (dpa/lsw) - Nach der Festnahme von zwei aus der Psychiatrie ausgebrochenen Straftätern sucht die Polizei weiter nach dem dritten Geflüchteten. Die Fahndung nach dem 32 Jahre alten türkischen Staatsbürger laufe noch, sagte Polizeisprecher Christian Wörner am Mittwoch. Die beiden anderen Ausbrecher - ein 30-jähriger Grieche und ein 38-jähriger Italiener - waren am Dienstag nach einer Verfolgungsjagd in Esslingen festgenommen worden.

Ob bei ihren Vernehmungen Informationen zu dem weiter flüchtigen dritten Mann zu bekommen waren, wollte die Polizei nicht sagen. «Zu den laufenden Ermittlungen machen wir keine Angaben», sagte der Sprecher. Nach dem Türken wird auch im Ausland gesucht.

Die drei wegen Diebstahls und verschiedener Raubdelikte verurteilten Täter waren am Samstagabend aus ihrem gemeinsamen Zimmer in der geschlossenen Abteilung der Zwiefaltener Klinik für Forensische Psychiatrie geflohen. Sie waren dort zur Behandlung ihrer Drogen- und Alkoholabhängigkeit gewesen.

Für ihre Flucht hatten sie die etwa 40 Zentimeter dicke Ziegelstein-Außenmauer des Zimmers von innen ausgehöhlt und dann mit einem Rammbock durchstoßen, den sie aus Bettkastenholz gebaut hatten. Durch das Wandloch seilten sie sich mit verknoteten Bettlaken aus dem zweiten Stock ab. Die zwei in Esslingen Festgenommenen waren von eine Streife der Verkehrspolizei in einem Auto entdeckt worden.