Drei der fünf Angeklagten wurden am ersten Verhandlungstag vor der vierte Großen Jugendkammer mit Handschellen in den Saal geführt. Das Trio war am 20. Dezember des vergangenen Jahres verhaftet worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w