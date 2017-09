Ulrike Ehrmann wirkt wie beseelt. Die Inhaberin des Provinzbuch-Ladens in der Esslinger Küferstraße ist restlos begeistert darüber, dass ihr Geschäft beim Deutschen Buchhandlungspreis als „hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnet wurde. Kaum anders geht es Sabine Seiffert: Ihre Buchhandlung in Leinfelden-Echterdingen hat bei der Preisverleihung am Donnerstag eine Auszeichnung in der gleichen Kategorie erhalten.

