EsslingenKaum hat der Gemeinderat die Ausweitung der Fußgängerzone in der östlichen Altstadt beschlossen und damit viele Anwohner und Händler beruhigt, wächst an anderer Stelle der Unmut. Nun melden sich Anwohner der Milchstraße zu Wort: Sie befürchten durch die Neuregelung zusätzlichen Verkehr vor ihrer Haustür. Man ist in Sorge, dass das zu mehr gefährlichen Verkehrssituationen und Unfällen führt. Die Anwohner haben einen Lösungsvorschlag parat – doch den hält die Stadtverwaltung nicht für umsetzbar.

Vor wenigen Wochen hat der Gemeinderat beschlossen, die Fußgängerzone in der Küferstraße bis zur Ritterstraße sowie in der Strohstraße bis zur