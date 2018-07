Esslingen (meb) - Gleich zwei der drei vorgeschlagenen Prorektoren sind bei den Wahlen an der Esslinger Hochschule gescheitert. So erhielten weder Rita Grimm, die sich neu für das Prorektorenamt Qualität und Lehre beworben hatte, noch Wilhelm-August Buckermann, der bereits seit 2013 Prorektor für Kommunikation und Digitalisierung war, eine Mehrheit im Senat. Nur Walter Czarnetzki, der ebenfalls seit 2013 zur Hochschulleitung gehörte, wurde mehrheitlich zum Prorektor für Forschung und Transfer gewählt. Der Hochschulrektor Christian Maercker will baldmöglichst Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise machen.

