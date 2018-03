Anzeige

EsslingenNico kam in die neunte Klasse, hatte Probleme zu Hause und immer eine Fünf in Mathe. Dann hat sich ein ehrenamtlicher Mentor regelmäßig mit ihm getroffen und ihn beim Lernen unterstützt. Auch über andere Themen konnte er mit ihm sprechen. Im nächsten Sommer hatte er es in Mathe auf eine Vier geschafft und seinen Hauptschulabschluss in der Tasche. Gibran musste wegen des Kriegs aus Syrien fliehen. In seinem Heimatland hatte er mehrere Semester Jura studiert, aber davon wird ihm nichts anerkannt. Deutsch lernen fällt ihm nicht schwer. Mit Unterstützung seiner Mentorin informierte er sich über duale Ausbildungsberufe, absolvierte einen Kompetenztest und schrieb Bewerbungen. Nun hat er seinen Ausbildungsbetrieb gefunden – er wird Werkzeugmacher.

Beide junge Menschen profitieren vom Mentorenprojekt Leuchtturm, das der Europäische Sozialfonds unterstützt und das bei der BBQ Berufliche Bildung gGmbH in der Esslinger Weststadt verortet ist. Etwa 35 Ehrenamtliche begleiten über 80 junge Menschen. Manche haben sich als „Lernbegleiter“ spezialisiert und helfen beim Schulabschluss. Andere unterstützen beim Deutschlernen oder bei der beruflichen Orientierung. Meistens findet die Betreuung zwischen Mentor und Schützling statt, manchmal bilden sich auch Kleingruppen zum Lernen.

Jeder, sei es Student, Berufstätiger oder Pensionär, kann sich mit seinem Wissen einbringen. Die Mitarbeiterinnen von BBQ koordinieren die Zusammenführung von Teilnehmern und Mentoren, bieten fachliche Beratung an, organisieren Schulungen und Mentorentreffen. Diese sind eine wichtige Plattform zum Austausch und zur gegenseitigen Information. Fragen können in der Gruppe diskutiert werden. Bei diesen Treffen werden aber auch neue Materialien vorgestellt oder es gibt Hinweise zu Ausbildungsbetrieben.

„Die Jugendlichen bringen ,ihrem’ Mentor meist eine große Wertschätzung entgegen und nehmen die Unterstützung gerne an. So ist diese ehrenamtliche Tätigkeit geprägt von unmittelbarer Rückmeldung und häufig schnell sichtbarem Erfolg“, wirbt BBQ für das Ehrenamt. red

Wer sich engagieren will, kann sich bei Kathrin Hägele, BBQ Berufliche Bildung gGmbH Esslingen, Projekt Leuchtturm, Telefon 0711/ 31057424 oder E-Mail an haegele.kathrin(at)biwe-bbq.de informieren.