Esslingen (red) - Ingo Rust, neuer Finanzbürgermeister im Esslinger Rathaus, hat gestern erstmals am Glühweinstand der EZ die Gäste bedient. Die Bilanz fällt positiv aus. Mit seinem Einsatz empfiehlt er sich für weitere Aktionen. Wenn er sich so erfolgreich auch um die städtischen Finanzen kümmert, wird wohl alles gut. Heute ist WLB-Intendant Friedrich Schirmer von 16 bis 17 Uhr am EZ-Stand.

