EsslingenDie Standortfrage ist seit dem Bürgerentscheid im vergangenen Februar geklärt – nun gilt es zu entscheiden, wie die Esslinger Stadtbücherei der Zukunft in einem modernisierten und erweiterten Bebenhäuser Pfleghof aussehen könnte. Bis zum Jahresende hatten Planungsbüros aus dem In- und Ausland Gelegenheit, ihre Ideen in einem Architekturwettbewerb zu formulieren. 21 Entwürfe wurden eingereicht – an diesem Donnerstag tagt in der Schickhardt­halle des Alten Rathauses ein Preisgericht, das die besten, interessantesten und vielversprechendsten Konzepte auswählen soll. Mitglieder der Esslinger Gemeinderatsfraktionen, Architektinnen und Architekten,