Esslingen Was der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt fordert, hat man in Esslingen schon auf der Agenda: bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Denn nur so könne man genügend Fachkräfte gewinnen und halten, ist man bei den Städtischen Pflegeheimen überzeugt. Das bedeutet allerdings, dass die Betreuung von Pflegebedürftigen in Einrichtungen der Stadt Esslingen künftig teurer wird: Von August an steigen die Preise. Das liegt aber nicht nur an einem höheren Personalschlüssel und Gehaltssteigerungen für das Pflegepersonal, sondern auch an neuen Berechnungsmodellen in den Pflegeheimen.

