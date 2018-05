Esslingen Es ist 10 Uhr morgens. Chenyu Zhou steht mitten in seinem Café „Nata Lisboa“ auf der Inneren Brücke und scherzt mit zwei Kunden, die an einem der quadratischen Tische sitzen und Kaffee trinken. Es wird viel gelacht, schließlich schießt man mit dem Handy ein Foto zusammen – „für Facebook“, sagt einer der Männer. Eine Dame am Nebentisch schaut interessiert zu. „Ich bin fast jeden Tag hier“, erzählt sie. Ihr Mann sei Portugiese, sie hätten schon lange auf ein portugiesisches Café wie dieses gewartet. Da waren sie offenbar nicht die einzigen: Etwa die Hälfte seiner Kunden seien Portugiesen, sagt Chenyu Zhou – viele von ihnen seien schon