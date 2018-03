Kreis Esslingen (jp) - Im Februar ist das Narrenschiff mit Volldampf unterwegs. Schließlich ist an Aschermittwoch, der heuer auf den 18. Februar fällt, schon wieder alles vorbei. Bis dahin geht es rund bei Prunksitzungen, Faschingsbällen und Fasnetsumzügen. Bevor der Rummel richtig los geht, sind erst Mal Shows und Konzerte angesagt. Was in den großen Veranstaltungstempeln abgeht, das steht im neuen NeckarJournal, das morgen erscheint.

Das Titelbild gehört einmal mehr der Pferde-Gala Apassionata, die vom 6. bis 8. März in der Schleyerhalle gastiert. Das Programm mit dem Titel „Die goldene Spur“ ist einmal mehr ein Fest der Sinne,