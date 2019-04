Kreis EsslingenSeit gestern müssen die Beamtinnen und Beamten in den Streifendiensten der Polizeireviere ein zusätzliches technisches Gerät am Körper tragen: Eine Bodycam, die im Konfliktfall einen Einsatz aufzeichnet. Die Aufnahme kann sodann als Beweismittel in ein Strafverfahren eingebracht werden. Hintergrund ist vor allem die zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Polizeibeamten. Erste Erfahrungen in der Erprobungsphase im Jahr 2017 haben nach Angaben der Polizei gezeigt, dass Bodycams grundsätzlich dazu geeignet sind, Konfliktsituationen zu entschärfen und aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften zu reduzieren.

"Wir sind dankbar"

Wer