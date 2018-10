EsslingenMehrfach sind in den vergangenen Wochen in Esslingen und Umgebung Brände gelegt worden – zwei Mal gleich mehrere in einer Nacht (siehe Text oben). In den meisten Fällen wurde das Feuer in Müllcontainern, Abfalleimern oder an herumliegendem Unrat angesteckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Doch was treibt Brandstifter an? Warum zündeln sie? Und sind ihnen mögliche Opfer egal? Darüber hat die EZ mit dem Polizeipsychologen Adolf Gallwitz von der baden-württembergischen Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen gesprochen.

Generell stellt Gallwitz klar: „Die wenigsten Brandstifter sind Pyromanen.“ Insgesamt würden rund 50 Prozent