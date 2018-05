Anzeige

Esslingen Eine ältere Dame hat am Montagabend in Esslingen einen Hubschraubereinsatz ausgelöst. Die 74-jährige Seniorin hatte das Pflegeheim Hohenkreuz in der Seracher Straße kurz vor 18 Uhr verlassen, wie das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilt. Als sie um 20.30 Uhr nicht zurückgekehrt war, alarmierte das Heim die Polizei. Die Beamten fahndeten nach der Vermissten mit Streifenwagen und Suchhunden. Ab 22.15 Uhr wurde zusätzlich ein Hubschrauber eingesetzt. Laut Angaben von Lesern war der Helikopter vor allem im Esslinger Norden zu hören. „Abgesucht werden angrenzende Wälder und Wiesen“, erklärt Frank Natterer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. „In der Stadt macht die Suche keinen Sinn.“

Die Suchaktion der Polizei blieb in der Nacht allerdings ohne Erfolg. Erst am Dienstag um sechs Uhr morgens wurde die vermisste Frau von ihren Angehörigen in der Nähe eines anderen Seniorenheims in der Esslinger Stadtmitte gefunden. Laut Polizeisprecher Natterer war sie „orientierungslos“ und konnte nicht sagen, wo sie sich in der Nacht aufgehalten hatte. „Körperlich ist die Frau aber unversehrt“, sagt Natterer. Ein Krankenhausbesuch sei deshalb nicht nötig gewesen.

Die Suche nach Vermissten ist keine Seltenheit. „Deutlich über die Hälfte der Hubschrauber-Einsätze dienen der Personensuche“, sagt der Beamte. Vermisst würden aber nicht nur ältere Menschen, sondern auch Kinder und Suizidgefährdete. mst