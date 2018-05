EsslingenPolitik soll lebendig und anschaulich sein. Nur so weckt sie Interesse“, sagt René Schwarzpaul. Darum unterrichtet der Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium Gemeinschaftskunde nicht nur theoretisch, sondern holt sich Schützenhilfe aus der Praxis. Eine Mail und ein Anruf haben genügt, um Jürgen Zieger für ein Experteninterview zu gewinnen. Am Donnerstag dann stand Esslingens Oberbürgermeister eine Stunde lang 150 Achtklässlern Rede und Antwort zur Kommunalpolitik.

Rasch verloren die Jugendlichen die Scheu vor dem hohen Gast und die Fragen sprudelten nur so heraus. Wie es ihn denn in die Politik verschlagen habe, wollten die Schüler in der