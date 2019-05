EsslingenAuch in der elften Auflage bleibt das Podium Esslingen seinem Credo treu. „Wir möchten ausgetretene Pfade des Konzertbetriebs verlassen, mit einer Vielfalt an Darstellungsformen für die Hörer neue Zugänge öffnen und die Musik als etwas Einzigartiges, Besonderes erlebbar machen“, beschreibt Steven Walter, Gründer und künstlerischer Leiter des Festivals, die Ziele. In 18 sehr unterschiedlich und kontrastreich konzipierten Veranstaltungen lässt das Festival bis zur finalen Konzertinszenierung in der Bechtle-Druckerei an ungewohnten Orten verschiedene Genres und Kunstgattungen kollidieren: Das macht auf eine spannende Podiums-Woche