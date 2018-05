EsslingenMit großen Augen bewundert ein kleines Mädchen Lisa Ströckens in ihrem federbesetzten Nachtigallen-Kleid: „Du siehst aber schön aus, und du kannst so schön singen.“ Und warum bloß kann diese Vogelart so wunderschön trillern, zwitschern und flöten? Weil sie immer und überall Töne und Klänge sammelt. Manche nimmt sie einfach mit, andere stibitzt sie frech. „Helft mir. Wir sammeln alles ein, was schön klingt“, animiert die Sopranistin die Kids in der Kindertagesstätte Neckarstraße. Und die packen gleich noch das Miauen einer Katze, das Bellen eines Hundes, das Fauchen eines Tigers und das Stürmen des Windes mit ein. Aus all diesen Tönen will die