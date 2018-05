Podium-Festival erzählt Passionsgeschichten

Podium-Festival erzählt mit „Erlösung!“ drei hoch emotionale Passionsgeschichten in der Frauenkirche

In einem Konzert unter dem Titel „Erlösung!“ bot das Esslinger Podium-Festival in der Frauenkirche schwere, bedrückende Kost mit hohem Anspruch: Drei Leidensgeschichten, als „Passion für die Abgehängten und Vergessenen“ angekündigt, wurden in diesem Konzert kunstvoll verflochten, ineinander verschlungen und durch Streben miteinander verbunden.