EsslingenSo zarte Töne hat das Autohaus Jesinger vermutlich noch nicht gehört. Ein alt aussehendes Cembalo in Preußischblau und Gold steht hinten mittig zwischen den Publikumsreihen. Vor der Kulisse von der Decke herabhängender Absaugschläuche, Transportern, die darauf warten, gewartet zu werden, und effektvoll illuminierten Schraubenschlüsseln stimmt Elina Albach die Passacaglia in g-moll des Frühbarock-Komponisten Georg Muffat an. Ein schönes Werk, reich an Verzierungen, in gemäßigtem Tempo, beinahe zu besinnlich für das etwas aufgekratzte Publikum, das sich, vor der Halle wartend, bei einem Sekt in der warmen Abendsonne in Stimmung geredet hat und nun