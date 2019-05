EsslingenDas Erlebnis, große Musik neu zu entdecken“, wollen die Macher des Esslinger Podium-Festivals ihrem Publikum jedes Jahr aufs Neue bieten. Deshalb gehen sie mit ihren Konzerten gerne an Orte, die man nicht unbedingt mit klassischer Musik in Verbindung bringt: die Werkstatt eines Autohauses, ein Eisenlager, das Amtsgericht – und an diesem Samstag das Druck- und Verlagshaus der Eßlinger Zeitung in der Zeppelinstraße 116. Der künstlerische Festival-Leiter Steven Walter erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung sein Konzept.

Was reizt Sie an solchen ungewöhnlichen Veranstaltungsorten?

Uns reizt die Frage, wie Musik