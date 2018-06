PlochingenDas Programm war ein Volltreffer und Gewitterwolken machten einen großen Bogen um Plochingen: Am Samstag ging im Plochinger Hafen auf dem Firmengelände von Kaatsch ein buntes Fest über die Bühne, das Jung und Alt begeisterte. Für viele der Besucher war es eine einmalige Gelegenheit, einen Einblick in das sonst verschlossene Hafengelände zu bekommen und bei einer Hafenrundfahrt einen Blick auf die dort ansässigen Firmen zu werfen. Zwei Mal die Stunde brachte ein Shuttle-Bus Besucher vom Plochinger Bahnhof in das Hafengebiet.

Doppelgeburtstag: 50 Jahre Plochinger Hafen und 70