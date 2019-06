Esslingen (red)Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Pliensaubrücke kommt es derzeit zu nächtlichen Vollsperrungen der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen zwischen der Ausfahrt Pliensauvorstadt und der Ausfahrt Stadtmitte. Diese Sperrzeiten müssen nun angepasst werden: Samstag und Sonntag muss die Sperrung bis 8 Uhr morgens erfolgen und kann nicht, wie ursprünglich geplant, bereits um 6 Uhr aufgehoben werden. Auch kann eine zusätzliche Sperrung in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 und 5 Uhr morgens notwendig sein. Die neuen Sperrzeiten wären demnach:

Freitag 21 Uhr bis Samstag 8 Uhr

Samstag 21 Uhr bis Sonntag 8 Uhr

Sonntag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr

Eine Reduzierung auf eine Fahrspur erfolgt:

Samstag 8 bis 21 Uhr

Sonntag 8 bis 21 Uhr

Die Stadtverwaltung hat die Sperrzeiten bewusst in die Pfingstferien über Fronleichnam in eine der verkehrsärmsten Zeiten gelegt. Dennoch muss mit baustellenbedingtem Rückstau gerechnet werden. Daher wird darum gebeten, die Baustelle nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.