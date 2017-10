Anzeige

Von Melanie Braun

Die Kritiker sind verstummt, der markante Festo-Turm in Berkheim scheint seinen Platz in Esslingen gefunden zu haben. Doch das weithin sichtbare, rautenförmige Gebäude ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern auch technisch höchst innovativ konzipiert. Deshalb hat die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen das Festo Automation Center nun mit seiner höchsten Auszeichnung „Platin“ zertifiziert. Die EZ hat das zum Anlass genommen, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Weitgehend schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man sich im gläsernen Aufzug des Festo-Turms in die Höhe bewegen will. Denn in der Kabine in der Spitze des vollverglasten Gebäudes gewinnt man schnell Luft unter den Füßen: Die Umgebung liegt bald tief unter einem. Wer sich bis in die höchste, also die 16. Ebene fahren lässt, kann dann aber einen Panoramablick über die Filderebene und bis weit ins Neckartal hinein genießen.

Doch dazu sind die rund 360 Mitarbeiter, die in dem 2015 fertig gestellten Gebäude ihren Arbeitsplatz haben, natürlich nicht da. Sie arbeiten für den Deutschland-Vertrieb von Festo – und zwar an hochmodernen Arbeitsplätzen: In weitläufigen Großraumbüros steht jedem ein höhenverstellbarer Schreibtisch mit zwei PC-Bildschirmen zur Verfügung. Es gibt verglaste Konferenzräume, schallgedämmte Besprechungsecken sowie abgeschirmte Einzelarbeitsplätze. Das alles hat bei der Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) eine Rolle gespielt. Denn dabei sind nicht nur ökologische und technische Kriterien wichtig, sondern auch die Qualität der Arbeitsplätze, ebenso der Standort, die Kosten und die Planung des Baus.

Frank Weber, Leiter der Bauabteilung bei Festo, weist auch auf die Dinge hin, die nicht sofort ins Auge fallen. So sind die Büros durchgehend mit schallabsorbierenden Wänden ausgestattet, um die Akustik zu verbessern. „Hören sie das? Die Geräusche sind ganz gedämpft“, sagt er stolz im Großraumbüro. Er hat recht. Zudem verdecken an einer Seite des Raumes Rollos den Blick aus den bodentiefen Panoramafenstern. Das hat mit der vollautomatischen Temperatursteuerung des Gebäudes zu tun.

Denn sobald die Sonne auf die Fassade scheine, würden die sogenannten Screens automatisch heruntergefahren, erklärt Weber. Damit werden nicht einfach nur die Sonnenstrahlen abgehalten, sondern die Rollos sind Teil eines komplexen Systems: Der Abstand von sieben Zentimetern zum Fenster sei genau so berechnet, dass die Luft dazwischen nicht verwirbelt werde – und so die Wärme komplett hinter dem Screen bleibe. Über ein Lüftungssystem wird sie direkt abgesaugt – und dann für andere Zwecke genutzt, etwa zur Erwärmung von Wasser.

Durch dieses System könne man dafür sorgen, dass die Temperatur in den Büros immer angenehm bleibe – sie liege maximal bei 26 Grad. Gesteuert werde das System unter anderem über die Informationen von mehr als 12 500 Fühlern und Sensoren. „Zudem speisen wir die Wettervorhersagen für die nächsten drei Tage ein, damit sich das träge System darauf einstellen kann“, sagt Weber. Aber auch über einen Eisspeicher in der Erde und mit Geothermie wird Wärme und Kälte gewonnen, so dass man letztlich ein fast autarkes Gebäude habe, sagt Weber. Nur auf Strom von außen sei man angewiesen.

Für die Auszeichnung der DGNB war aber auch ausschlaggebend, dass schon beim Bau des Gebäudes auf Nachhaltigkeit geachtet wurde. So hat man mit einer ausgeklügelten Methode dafür gesorgt, dass bis zu 35 Prozent des üblicherweise für solch ein Gebäude veranschlagten Betons – und somit viel Gewicht – eingespart wird. So wurde im Inneren der Stahlbetondecken ohne statische Bedeutung der Beton durch leichte Kunststoffkugeln ersetzt. Selbst für die Fassadenreinigung hat man sich etwas überlegt: Ein vollautomatischer Roboter kann wie ein Gecko über die Fenster laufen und sie selbstständig reinigen.

Steffen Klingler, Geschäftsführer der Firma KOP, hat das Audit für die Zertifizierung geleitet. Er ist begeistert von dem rautenförmigen Gebäude: Es habe eine sehr gute Ökobilanz und weise bei allen sechs Kriterien (siehe Infobox) hohe Werte auf. Das sei gar nicht so einfach, denn man müsse stets die Gesamtheit der Anforderungen im Blick haben. Wer nur auf ökologische Kriterien achte, schenke vielleicht explodierenden Kosten zu wenige Beachtung, bei alleinigem Fokus auf Technik könne die Arbeitsplatzqualität aus dem Blick geraten. Das sei beim Festo-Turm aber nicht der Fall: „Man braucht ein Gebäude wie das hier, um anderen zu zeigen, was machbar ist.“

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Verein: Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung des nachhaltigen Bauens. Die DGNB begreift nach eigenen Angaben Nachhaltigkeit auch als eine Ausweitung des Demokratieverständnisses auf künftige Generationen. Ziel der DGNB ist es nach den Angaben auf der Homepage, „die gebaute Umwelt zum Wohle aller so zu planen, zu betreiben und zu nutzen, dass die Interessen der nach uns kommenden Generationen nicht darunter leiden – dies so weit wie möglich ohne Einschränkung der Interessen der heutigen Generation“.

Auszeichnung: Die DGNB will mit ihrem Zertifizierungssystem für nachhaltiges Bauen eine objektive Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Quartieren erreichen. Das Zertifikat wird in verschiedenen Stufen vergeben: in Bronze, Silber und Gold sowie in der höchsten Auszeichnungsstufe Platin. Untersucht werden dafür die sechs Themenfelder Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und Standort. Zu den sechs Themenfeldern werden bis zu 40 verschiedene Nachhaltigkeitskriterien angelegt.

Vergabe: Das Platin-Zertifikat der DGNB ist nach Angaben von Festo deutschlandweit an rund 60 neu gebaute Büro- und Verwaltungsgebäude vergeben worden. Neben dem Automation Center in Berkheim ist bereits im Jahr 2015 die Technologiefabrik Scharnhausen von Festo mit Platin ausgezeichnet worden. Weitere Platin-zertifizierte Gebäude in der Region sind laut dem Auditor Steffen Klingler etwa das Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE des Fraunhofer-Instituts in Stuttgarter Stadtteil Vaihingen oder der Neubau des Unternehmens Wittenstein in Fellbach.